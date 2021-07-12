Keçiören sakinleri, Kovid-19 salgını sürecinde ara verilen teleferik hizmetinin başlatılmasını istiyor - Son Dakika

Keçiören semti sakinleri, Yenimahalle - Şentepe arasında hizmet veren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan teleferik hattının açılmasını talep etti.

Keçiören Şehit Kubilay Mahallesi sakinleri adına AA muhabirine açıklama yapan Cengiz Yılmaz, mahallelinin bir dönem çok sık kullandığı teleferiğin 2 yıldır çalışmadığını söyledi.

Yılmaz, "Sosyal medyadan çekimler yaptık. Büyükşehir Belediye Meclisine taşıdık konuyu. Meclis gündemine de geldi bu konu. Teleferiğe bakım yapılacak deniliyor. Teleferiğimizin tekrar açılmasını istiyoruz. Şentepe'nin gerdanlığı gibi gözüyordu akşam ışıkları yanınca. Misafirlerimiz gezi amaçlı da kullanıyordu." dedi.

Büyükşehir teleferiği bakıma almak için çalışma başlatacak

AA muhabirinin Ankara Büyükşehir Belediyesin yetkililerinden aldığı bilgiye göre, salgın süreci öncesinde günde 6-7 bin kişinin kullandığı teleferiğin seferlerine, Belediyenin Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ile yaptığı görüşmeler doğrultusunda Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verildi.

Bu süreçte mahalle sakinlerinin mağdur edilmemesi için alternatif taşımacılık yöntemleri uygulanmaya başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, ara verilen seferlere yeniden başlamak için, teleferik hattının uzun süre kullanılmaması sonucu oluşan ağır bakım gereksinimi gidermek amacıyla bakım çalışması başlatacağı belirtildi.