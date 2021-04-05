Keçiören Sancaktepe'de, yeni bir park daha - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Sancaktepe Mahallemize yeni bir park daha kazandırıyoruz.Sancaktepe ve Ayvalı Mahallemizin sınırını oluşturan noktaya yaptığımız parkımızdan her iki mahallemiz de rahatlıkla istifade edebilecek. Parkımızda spor aletleri, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı ve dilenme noktaları alanları yer alacak." dedi.

BAŞKAN ALTINOK: TÜM MAHALLELERİMİZE YENİ PARK YAPIYORUZ

Keçiören'de 500'den fazla parkın bulunduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, " Türkiye'de en fazla parkın bulunduğu ilçe Keçiören'dir. Mevcut parklarımızı yenileyerek eski düzenine kavuşturduk. Yeni parklarımızı ise ihtiyaca göre tüm mahallelerimizde inşa etmeye devam ediyoruz. Bir kentte nefes alınacak alanların sayısının çok olması o kentin yaşanabilir olma özelliğini de yukarı taşır. Biz de Keçiören'in daha yaşanabilir olması için park ve bahçelerimizin sayısını artırıyoruz." ifadelerini kullandı.?