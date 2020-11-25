Keçiören Tepebaşı Kurs Merkezi'nde eğitime online dersliklerde devam ediliyor - Son Dakika

Keçiören Tepebaşı Kurs Merkezi'nde eğitime online dersliklerde devam ediliyor

25.11.2020 10:07
Keçiören Tepebaşı Kurs Merkezi'nde eğitime online dersliklerde devam ediliyor, System.String[]

Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi'nde kayıtlı 1.000 öğrenci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Geliştirilmiş Uzaktan Online Eğitim Sistemi'yle canlı olarak derslerine devam ediyor.

Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi'nde kayıtlı 1.000 öğrenci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Geliştirilmiş Uzaktan Online Eğitim Sistemi'yle canlı olarak derslerine devam ediyor.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "yeni normal" dönemde kurs merkezinde yüz yüze eğitim alan LGS ve YKS öğrencileri için hazırlanan online altyapılı dersliklerde gruplar halinde eğitimler sürdürülüyor.

Online derslere girmek istemeyen öğrencilerin ise kullanıcı adı ve şifreleriyle "egitim.kecioren.bel.tr"ye girerek sistemde kayıtlı olan tüm derslere rahatlıkla ulaşması sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Turgut Altınok, pandeminin Tepebaşı Kurs Merkezi'ndeki eğitimler için engel teşkil etmediğini belirterek, "Pandemi sürecinde öğrencilerimizi mağdur etmemek için Geliştirilmiş Uzaktan Online Eğitim Sistemi'ni devreye soktuk. Tepebaşı Kurs Merkezimizde LGS ve YKS öğrencilerimize verdiğimiz yüz yüze eğitimleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteleyerek online dersliklerde sürdürmeye başladık." ifadelerini kullandı.

Her şeyin temelinde eğitim olduğunu vurgulayan Altınok, şunları kaydetti:

"Eğitim konusunda sorunlarını çözemeyen milletler muvaffak olamazlar. Biz de kaliteli bir eğitim için gençlerimize hizmet veren kurs merkezimizi Kovid-19 tedbirleri kapsamında online eğitim sistemine geçirdik. Öğrenci ve velilerimizin desteğiyle, kurs merkezimizde görev yapan öğretmenlerimizin gayretiyle bu süreci bir süre daha bu şekilde götüreceğiz."

Eğitim Sistemi, Tepebaşı, Keçiören, LGS, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keçiören Tepebaşı Kurs Merkezi'nde eğitime online dersliklerde devam ediliyor - Son Dakika


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