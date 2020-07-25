Keçiören "TMM" konserleri Çankırılılar gecesiyle başladı - Son Dakika

Keçiören Belediyesi, TMM (Temizlik, Maske, Mesafe) etkinliklerine "Hemşehri Geceleri" konserleriyle başlangıç yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çankırılılar "Hemşehri Geceleri" konserlerinde bir araya geldi.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen ilk TMM konseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan "Pandemi Genelgesine" göre alınan tedbirler çerçevesinde gerçekleştirildi.

Bu kapsamda uzaktan ateş ölçme, sosyal mesafe gözetilerek sahaya giriş-çıkış, oturma düzeni, maske kullanımı, dezenfektan üniteleri ve bilgilendirme afişleriyle konser alanı donatıldı. Ayrıca konser alanında yoğunluk oluşmaması için "online ücretsiz bilet" sistemi kullanılarak alanın kapasitesinden fazla kişinin konser alanına girmemesi sağlandı.

"Bayramda da Keçiörenlilere özel bir sürprizimiz olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Aylar sonra Çankırılılar Gecesi ile gönüllere hitap edip, gönüllerin pasını silelim istedik. Türküler yaşadıklarımızı, tarihimizi, acımızı, neşemizi, geçmişimizi anlatır. Bundan sonra da konserlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Altınok, koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesine yönelik tedbirler alınarak sosyal ve kültürel etkinliklerin Keçiören'de başladığını belirtti.

Altınok, "Yeni normalleşme döneminde Keçiörenlilere bir hava aldıralım, türkülerimizle gönüllerin pasını silelim, coşalım istedik. Gecemizi güzelleştiren sanatçılarımıza ve misafirlerimize teşekkür ediyorum. Keçiören daha huzurlu ve güzel olacak. Bayramda da Keçiörenlilere özel bir sürprizimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye talimatla yönetilmiyor"

Altınok, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına ilişkin, şunları kaydetti:

"Bir devrin açılış ve kapanışıdır Ayasofya. Osmanlı Devleti, 22 milyon kilometrelik egemenlik sahasında herkesi dininde ve inancında serbest bırakmıştır. Dinlere dokunmamış, soymamış, imar ve ihya etmiştir. Yunanistan Osmanlı'da 400 yıl kalmıştır. Oradaki camiler yıkılmış, yerle yeksan edilmiş ya da kiliseye çevrilmiştir. Estergon şehrini Kanuni Sultan Süleyman fethediyor. Buraya inşa ettiği cami şimdi ihtişamlı bir kilise halindedir. Budapeşte, yani 'Nazlı Budin' diye şarkısı da vardır. Budapeşte nehrinin üzerine yapılan cami, kilise yapılmıştır. Birçoğu yıkılmış, yakılmış, ahır yapılmıştır. Biz de medeniyetimize, tarihimize, geçmişimize sahip çıkıyoruz. Ülkemizde aldığımız karara karışmaya çalışıyorlar. Türkiye muz cumhuriyeti değildir, talimatla yönetilmiyor."