Son Dakika Haberleri: Keçiören Yerleşim ve Yatırım İçin Tercih Ediliyor

Keçiören Yerleşim ve Yatırım İçin Tercih Ediliyor

23 dakika önce

Çok yüksek insani gelişim gösteren ilçeler arasında yer alan Keçiören'de sonbaharda 5 bin 119 konut satışı gerçekleştirildi.

Keçiören Yerleşim ve Yatırım İçin Tercih Ediliyor, System.String[]
Çok yüksek insani gelişim gösteren ilçeler arasında yer alan Keçiören'de sonbaharda 5 bin 119 konut satışı gerçekleştirildi.

Son yıllarda yükselen trendi ile yatırım ve yerleşim yeri olarak tercih edilen Keçiören'de Eylül'de bin 843, Ekim'de 2 bin 21, Kasım'da da bin 255 konut satıldı. Sonbaharda Ankara'da en fazla konut satılan ikinci ilçe olan Keçiören'i sırayla Mamak, Yenimahalle ve Altındağ takip etti.

Sosyal alan yatırımları, kişi başına düşen yeşil alan miktarının 2.2 metrekareden 7 metrekareye çıkması, okul, ulaşım ve sağlık alanındaki yatırımlar ve hizmet belediyeciliğinin ön plana çıkmasının bunda etkili olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Göreve geldiğimiz 2009 yılında belediyenin tüm imkanları kent girişine harcanmıştı. Biz ise tüm Keçiören'i bir bütün olarak ele aldık ve yatırımlarımızı ilçenin geneline yaydık. Bu da Keçiören'in tamamında topyekün bir kalkınma getirdi. Tek mahallenin değil tüm Keçiören'in belediyesi olduk. Hem gayrimenkul yatırımı hem de Ankara'da insanların yaşamak için Keçiören'i tercih etmesi bizleri oldukça sevindiriyor. Çünkü bir belediyenin en önemli görevlerinden birisi yaptığı çalışmalarla bölgesini kalkındırmak, değerli hale getirmektir. Keçiören'in giderek tercihlerde ilk sıraya yerleşmesi şehircilik anlayışımızın doğru olduğunun da göstergesi" dedi.

Hizmet ve gönül belediyeciliği odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini ve şeffaf yönetimde Türkiye ikincisi olduklarını belirten Ak, Keçiören'in çok yüksek insani gelişim gösteren ilçeler arasında yer aldığını da hatırlattı. Başkan Ak, Gümüşdere Ihlamur Vadisi, Taha Akgül Spor Salonu, Kartaltepe Kent Ormanı gibi prestijli yatırımların yanı sıra Ovakent Projesi, Hacıkadın kentsel dönüşüm çalışmalarının başlamasının da konut satışına yansıdığını belirtti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:48 Kaynak: İHA

Ankara, Keçiören, Güncel
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