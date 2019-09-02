Keçiörengücü: 0 - 0

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Bahattin Şimşek xx, Hüseyin Aylak xx, Ceman Bingül xx

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş Yurt xx - Adil Demirbağ xx, Semih Güler xx, Mehmet Uslu xx, Aias Aosman x (Dk. 46 Oleksandr Gladky x), Vedat Bora xx, Tevfik Altındağ xx, Hakan Bilgiç x, Volkan Şen xx (Dk. 46 Mustapha Carayol x, Dk. 72 Levent Ayçiçek x), Sinan Kurt x, Berk Yıldız xx

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar xx - Erdi Dikmen xx, Abdulkadir Korkut xx, Samet Akaydın xx, Hüsamettin Tut xx, Sertaç Çam xx, Süleyman Olgun xx, Burak Aydın x (Dk. 86 İshak Çakmak (?), Uğur Utlu x, Diabang Dialiba x (Dk. 84 Cem Ekinci (?), Famoussa Kone x (Dk. 76 Abdulkadir Kuzey (x)

SARI KARTLAR: Sinan, Semih (Adana Demirspor), Dialiba, Hüsamettin, Samet (Keçiörengücü)

TFF 1'inci Lig 3'üncü hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı.



11'inci dakikada Adana Demirspor'un sol kanattan gerçekleştirdiği atakta Mehmet'in yerden ortasında Aosman kaleyi karşıdan gören pozisyonda şutunu çekti, top farklı şekilde dışarı çıktı.

31'inci dakikada Keçiörengücü'nde rakip yarı sahasının sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Hüsamettin, topu uzak köşeye gönderdi. Kaleci Kurtuluş, topu kontrol etmek için yükseldi ancak topu elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Burak, topu ayak içiyle kaleye gönderdi fakat top, yan ağlarda kaldı.

35'inci dakikada Volkan Şen'le sol kanattan atak geliştiren Adana Demirspor'da Mehmet'in ortasına arka direkte Vedat, kafa vuruşu yaptı. Ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

66'ıncı dakikada sol kanattan Sertaç'ın kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Burak'ın şutu, savunmadan döndü. Dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Süleyman'ın plase vuruşunda ise top, üst direğe çarparak dışarı çıktı.

Karşılaşmada gol olmadı ve Adana Demirspor sahasında Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.