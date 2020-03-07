Keçiörengücü 0-1 Boluspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Keçiörengücü 0-1 Boluspor - Son Dakika Spor

Keçiörengücü 0-1 Boluspor

6 saat önce

Stat: AktepeHakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Muhammet YumakKeçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Cihan Can (Dk. 46 Erdi Dikmen) Hüsamettin Tut, İshak Çakmak, Uğur Utlu, Cem Ekinci, Burak Aydın (Dk. 77 Süleyman Olgun), Dialiba, Kone (Dk.

Keçiörengücü 0-1 Boluspor, System.String[]

Stat: Aktepe


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Muhammet Yumak


Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Cihan Can (Dk. 46 Erdi Dikmen) Hüsamettin Tut, İshak Çakmak, Uğur Utlu, Cem Ekinci, Burak Aydın (Dk. 77 Süleyman Olgun), Dialiba, Kone (Dk. 56 Bokila)


Boluspor: Mosquera, Sincere, İsmail Konuk, Fethi Özer, Cumali Bişi, Halilovic, Arif Morkaya, Melih Okutan, Mustafa Eskihellaç (Dk. 81 Adilehou), Gökhan Sazdağı (Dk. 86 Kubilay Türk Yılmaz), Kidric


Gol: Dk. 23 Gökhan Sazdağı (Boluspor)


Sarı kartlar: Dk. 35 Sincere, Dk. 42 Kidric, Dk. 90 4 Arif Morkaya (Boluspor), Dk. 51 Hüsamettin Doğru, Dk. 74 Uğur Utlu, Dk. 80 Samet Akaydin (Keçiörengücü)

Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Erdi Dikmen, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:14 
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