Keçiörengücü: 1-0 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keçiörengücü: 1-0 - Son Dakika

Keçiörengücü: 1-0

7 saat önce

STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Caner Ak (xx), Murat Temel (xx), Burak Cansız (xx)BB ERZURUMSPOR: Sehic (xx) - Aykut (xx), Hasan Hatipoğlu (xx), Murat Uçar (xxx), Jasmin Scuk (x) (Dk. 46 Obertan (x), Mücahit (xx), İbrahim (xxx), Hamroun (xx), Emrah (xxx), Sissoko (x) (Dk.

Keçiörengücü: 1-0, System.String[]

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Caner Ak (xx), Murat Temel (xx), Burak Cansız (xx)

BB ERZURUMSPOR: Sehic (xx) - Aykut (xx), Hasan Hatipoğlu (xx), Murat Uçar (xxx), Jasmin Scuk (x) (Dk. 46 Obertan (x), Mücahit (xx), İbrahim (xxx), Hamroun (xx), Emrah (xxx), Sissoko (x) (Dk.55 Oltan Karakullukçu (x), Pote (xxx) (Dk. 74. Batuhan Artaslan (x)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx) - Erdi (xx), Burak (xx) (Dk. 71 Madinda (x), İshak (xx), Abdulkadir (xx), Uğur (xx), Kone (x), (Dk. 82 Devrim (x), Samet (x), Dialiba (x), Cem (x) (Dk. 70 Bokila (x), Hüsamettin (xx)

SARI KARTLAR: Murat Uçar, İbrahim Akdağ, Pote, Sehic, Hasan Hatipoğlu, Aykut (BB Erzurumspor) - Dialiba, Erdi (Keçiörengücü)

KIRMIZI KART:  Emrah Başsan (BB Erzurumspor)

GOL: Dk. 67 Pote (BB Erzurumspor)

TFF 1'inci ligin 21'inci haftasında olumsuz hava koşulları sebebiyle bugüne ertelenen maçta, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Keçiörengücü'nü Pote'nin 67'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçta ev sahibi takımdan 6 futbolcu, konuk ekipten de 2 oyuncu hakem Caner Ak'tan sarı kart gördü. BB Erzurumspor'da sarı kartı bulunan Emrah Başsan da maç sonunda hakeme itirazdan ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 38'e çıkaran BB Erzurumspor, ligde ikinci basamakta yer alırken, Keçiörengücü ise maç fazlası ile 29 puanla 6'ncı sırada kaldı.


- Erzurum
Hasan Hatıpoglu, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:19 Kaynak: DHA
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