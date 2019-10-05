Son Dakika Haberleri: Keçiörengücü: 1
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Keçiörengücü: 1

1 saat önce

STAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Caner Ak, Emrah Ünal, Selahattin AltayİSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Dk. 63 Diouf), Patrick Etoga, Ali Aytemur, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 73 Allahyar Sayyadmanesh), Eslem Öztürk, Cajic (Dk.

Keçiörengücü: 1, System.String[]

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STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Caner Ak, Emrah Ünal, Selahattin Altay
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Dk. 63 Diouf), Patrick Etoga, Ali Aytemur, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 73 Allahyar Sayyadmanesh), Eslem Öztürk, Cajic (Dk. 78 Muhammed Demirci), Ali
Dere, İbrahim Yılmaz
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Erdi Dikmen, Samet Akaydın, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Cem Ekinci (Dk. 72 Rıdvan Şimşek), Uğur Utlu, Sertaç Çam (Dk. 46 Mendy), Kone (Dk. 83 İshak Çakmak)
SARI KARTLAR: Dk. 16 Onur Ergün, Dk. 52 Muhsin Yıldırım, Dk. 70 İbrahim Yılmaz, Dk. 90 3 Muhammed Demirci (İstanbulspor), Dk. 57 Samet Akaydın, Dk. 59 Süleyman Olgun (Keçiörengücü)
GOLLER: Dk. 53 Samet Akaydın (Keçiörengücü), Dk. 90 2 Diouf (İstanbulspor)

TFF 1'inci Lig'in 7'nci hafta mücadelesinde İstanbulspor, konuk ettiği Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.


Muhsin Yıldırım, Onur Ergün, Esenyurt, Emrah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:51 Kaynak: DHA
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