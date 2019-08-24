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Keçiörengücü: 1 - Osmanlıspor: 0

1 saat önce

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki takım sahaya siyah pankartla çıktı.

Keçiörengücü: 1 - Osmanlıspor: 0, System.String[]

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki takım sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.


Futbol: TFF 1. Lig - Keçiörengücü: 1 - Osmanlıspor: 0


Stat: Aktepe


Hakemler: Hakan Ceylan, Bersan Duran, Mehmet Emin Tuğral


Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 79 İshak Çakmak), Cem Ekinci (Dk. 62 Boubacar Dialiba), Uğur Utlu, Sertaç Çam, Kone (Dk. 83 Devrim Taşkaya)


Osmanlıspor: Mele, Ali Ülgen, Mehmet Yiğit (Dk. 73 Barış Zeren), Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Hasan Kılıç, Ayuk, Sinan Kurt, Todorovic (Dk. 73 Okan Deniz), Mertan Caner Öztürk


Gol: Dk. 69 Boubacar Dialiba (Keçiörengücü)


Sarı kartlar: Dk. 17 Ayuk, Dk. 50 Mehmet Yiğit, Dk. 70 Blagojevic (Osmanlıspor), Dk. 58 Cem Ekinci (Keçiörengücü)

Kırıkkale, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:07 
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