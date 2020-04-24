- Keçiörengücü, 23 Nisan kutlamalarında Aktepe Stadı'nda İstiklal Marşı yayınladı

ANKARA - TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, 23 Nisan coşkusuna Aktepe Stadı'nda İstiklal Marşı yayınlayarak katıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle buruk bir 23 Nisan geçiren Türkiye'de akşam 21.00'de bütün vatandaşların balkonlara çıkıp hep bir ağızdan İstiklal Marşı okumasına Keçiörengücü Spor Kulübü de dahil oldu. Aktepe Stadı ışıklarını açarak hoparlörlerden İstiklal Marşı'nı yayınlayan mor-menekşeler, mahalle sakinleri ile birlikte 23 Nisan'ı kutladı.