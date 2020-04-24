Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu'ndan ramazan mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu'ndan ramazan mesajı - Son Dakika Spor

Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu'ndan ramazan mesajı

6 saat önce

TFF 1. Lig takımlarından Keçiörengücü'nün kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu, İslam aleminin ramazan ayını kutladı.

Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu'ndan ramazan mesajı, System.String[]

TFF 1. Lig takımlarından Keçiörengücü'nün kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu, İslam aleminin ramazan ayını kutladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan mesajında Tahiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ramazan ayına buruk bir mutlulukla gireceklerini belirterek, "Bu dönemde, yapılan dua, ibadet ve iyilikler Allah katında inşallah makbul olacaktır. Salgın nedeniyle yaşadığımız bu zor günlerden bir an önce kurtulmamız için bu mübarek ayda dualarımızı eksik etmeyelim. Devletimizin salgın tedbirleri çerçevesinde koyduğu kurallara uymaya özen gösterip, eski güzel günlere yeniden kavuşalım." ifadelerini kullandı.

Başkan Tahiroğlu, mesajında ayrıca şunları kaydetti:

"Allah'a ne kadar şükür etsek azdır, recep ve şaban ayları derken bizi yeniden Ramazan ayının manevi iklimine kavuşturdu. Paylaşmaya ve şükretmeye en çok değer verdiğimiz bu mübarek ayın hepimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Cenab-ı Mevla'dan diliyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 01:04 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı 5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cuma hutbesinde tüm insanlığa çağrıda bulundu
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı         
19:22
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu         
19:11
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi         
19:10
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti         
19:04
Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi         
19:04
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi         
19:03
MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı         
18:30
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü         
18:30
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir         
18:20
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi         
18:18
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı         
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi         
17:52
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı         
17:49
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti         
17:35
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı         
17:30
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü         
17:20
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı         
17:19
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti         
17:14
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır         
17:12
103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı 103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı         
17:12
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı         
17:08
Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi         
17:02
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü         
17:02
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı         
17:00
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı         
16:57
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak         
16:52
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine "Büyük Felaket" dedi         
16:49
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi         
16:46
Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu         
16:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 19:43:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu'ndan ramazan mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]