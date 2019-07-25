Son Dakika Haberleri: Keçiörengücü, Bolu kampının ikinci etabına başladı
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Keçiörengücü, Bolu kampının ikinci etabına başladı

33 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Bolu'da yaptığı 2019-2020 sezonu hazırlıklarının ikinci etabına başladı.

Keçiörengücü, Bolu kampının ikinci etabına başladı, System.String[]
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Bolu'da yaptığı 2019-2020 sezonu hazırlıklarının ikinci etabına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bolu'daki ilk etap kamp çalışmalarını ardından iki gün izinde Ankara'ya dönen Keçiörengücü kafilesi, kara yoluyla yeniden aynı kente giderek, Karaçayır Tesisleri'nde ilk idmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan başkent ekibi, kampa günde çift antrenman yaparak devam edecek.
Mor-beyazlı ekip, 2 Ağustos'a kadar sürmesi planlanan kampta 27 Temmuz'da Çaykur Rizespor, 29 Temmuz'da ise İstanbulspor ile iki hazırlık maçı oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:09 Kaynak: AA
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