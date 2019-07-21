Son Dakika Haberleri: Keçiörengücü, Bolu kampının ilk etabını tamamladı
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Keçiörengücü, Bolu kampının ilk etabını tamamladı

44 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı.

Keçiörengücü, Bolu kampının ilk etabını tamamladı, System.String[]
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı.
Başkent ekibinin, 10 Temmuz'da Bolu'da başlayan 2019-2020 sezonu ilk etap hazırlıkları sona erdi.
Mor-beyazlı ekip, yoğun geçen kamp döneminde yaptığı hazırlık maçlarında 2. Lig ekiplerinden 1922 Konyaspor'u 2-0 yendi. Romanya 1. Lig ekiplerinden Concorida'ya ise 1-0 mağlup olmuştu.
Kentten ayrılan Keçiörengücü kafilesi, 2 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmalarına 24 Temmuz'da yine Bolu'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:01 Kaynak: AA
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