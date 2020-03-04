Keçiörengücü, Boluspor maçının tribün gelirlerini Mehmetçik için bağışlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Keçiörengücü, Boluspor maçının tribün gelirlerini Mehmetçik için bağışlayacak - Son Dakika Spor

Keçiörengücü, Boluspor maçının tribün gelirlerini Mehmetçik için bağışlayacak

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Keçiörengücü, bu haftaki Boluspor maçının bilet gelirlerini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlayacak.

Keçiörengücü, Boluspor maçının tribün gelirlerini Mehmetçik için bağışlayacak, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Keçiörengücü, bu haftaki Boluspor maçının bilet gelirlerini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlayacak.

Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit düşen askerlerimiz için Allah'tan rahmet diledi. Tahiroğlu, "Basın davetini 15 gün önce yapmayı planlamıştık. Maalesef şehitlerimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bugün de şehit vermişiz. Ülkece çok üzülüyoruz. Biz de bunun için Keçiörengücü Spor Kulübü olarak bir karar aldık. Teknik heyetimiz, futbolcularımız, yönetimimiz ile birlikte hafta sonunda oynayacağımız Boluspor maçının bilet geliri ile birlikte toplayacağımız yaklaşık 400 bin TL'yi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlayacağız. Naçizane yapabildiğimiz bunlar. Bundan sonrası için de elimizden geldiğince bazı şeyler yapabiliriz. Keşke bu olaylar yaşanmasa, keşke hiç şehit vermesek. Tekrardan Allah hepsine rahmet eylesin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Başkan Sedat Tahiroğlu'nun açıklamaları


Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:22 Kaynak: DHA
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