Keçiörengücü, İdlib şehitlerini unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Keçiörengücü, İdlib şehitlerini unutmadı - Son Dakika Spor

Keçiörengücü, İdlib şehitlerini unutmadı

6 saat önce

Keçiörengücü teknik heyeti ve oyuncuları İdlib'te şehit düşen askerlerimizin anısına antrenmana Türk bayrağı ile çıktı.

Keçiörengücü, İdlib şehitlerini unutmadı, System.String[]

Keçiörengücü teknik heyeti ve oyuncuları İdlib'te şehit düşen askerlerimizin anısına antrenmana Türk bayrağı ile çıktı.


Suriye'nin İdlib bölgesinde askeri güçlerimize düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimizin anısına Mor Beyazlı ekibin teknik heyet ve oyuncuları antrenmana Türk bayrağı ile çıktı.


Balıkesirspor hazırlıkları ara vermeden başladı


Öte yandan Başkent temsilcisi haftasonu oynayacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Aktepe Stadında, Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde futbolcular yenileme antrenmanı yaptı. - ANKARA

İdlib, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:14 Kaynak: İHA
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