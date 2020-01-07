Son Dakika › Spor › Keçiörengücü ikinci yarıya Antalya'da hazırlanıyor - Son Dakika Spor
Keçiörengücü ikinci yarıya Antalya'da hazırlanıyor
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, sezonun devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:00 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, sezonun devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.
Başkent'in mor - beyazlı ekibi, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde ligin ikinci yarı hazırlıklarına devam ediyor. Futbolcular sabah yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Oldukça neşeli geçen antrenman kısa alanda pas çalışması ile sona erdi. - ANTALYA
Son Dakika Tramvay istasyonunda dans edenleri görenler şaşkınlık içinde kaldı Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı 21 kez bıçakladığı eşine, 'Yeşil gözlerinden akan yaşa kurban olurum' dedi Emre Mor için flaş iddia! 2 İngiliz ekibiyle görüşmeler sürüyor