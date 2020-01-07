Keçiörengücü ikinci yarıya Antalya'da hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Keçiörengücü ikinci yarıya Antalya'da hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Keçiörengücü ikinci yarıya Antalya'da hazırlanıyor

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, sezonun devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.

Keçiörengücü ikinci yarıya Antalya'da hazırlanıyor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, sezonun devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.


Başkent'in mor - beyazlı ekibi, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde ligin ikinci yarı hazırlıklarına devam ediyor. Futbolcular sabah yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Oldukça neşeli geçen antrenman kısa alanda pas çalışması ile sona erdi. - ANTALYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Son Dakika

Tramvay istasyonunda dans edenleri görenler şaşkınlık içinde kaldı
Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı 21 kez bıçakladığı eşine, 'Yeşil gözlerinden akan yaşa kurban olurum' dedi Emre Mor için flaş iddia! 2 İngiliz ekibiyle görüşmeler sürüyor

Son Dakika Haberleri
20:06 Trabzonspor'da neşeli idman - Son Dakika Spor
20:04 Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
20:00 Emre Mor için flaş iddia! 2 İngiliz ekibiyle görüşmeler sürüyor - Son Dakika Spor
19:42 Sharapova, Avustralya'daki yangınla mücadele için 25 bin dolar bağışladı - Son Dakika Spor
19:27 Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'i satın alma opsiyonuyla kiralıyor! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 20:16:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Keçiörengücü ikinci yarıya Antalya'da hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]