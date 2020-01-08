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Keçiörengücü ile MKE Ankaragücü hazırlık maçında kozlarını paylaşacak
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, hazırlık maçında Süper Lig takımı Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:39 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, hazırlık maçında Süper Lig takımı Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
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