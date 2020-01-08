Keçiörengücü ile MKE Ankaragücü hazırlık maçında kozlarını paylaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Keçiörengücü ile MKE Ankaragücü hazırlık maçında kozlarını paylaşacak - Son Dakika Spor

Keçiörengücü ile MKE Ankaragücü hazırlık maçında kozlarını paylaşacak

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, hazırlık maçında Süper Lig takımı Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Keçiörengücü ile MKE Ankaragücü hazırlık maçında kozlarını paylaşacak, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, hazırlık maçında Süper Lig takımı Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.


Devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdüren Mor Menekşeler kampın ilk hazırlık maçında Başkent'in bir diğer takımı olan MKE Ankaragücü ile yarın saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. - ANTALYA

Türkiye Futbol Federasyonu, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:39 Kaynak: İHA
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