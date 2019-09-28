Son Dakika Haberleri: Keçiörengücü ile Ümraniyespor yenişemedi, 1-1!
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Keçiörengücü ile Ümraniyespor yenişemedi, 1-1!

1 saat önce

Stat: AktepeHakemler: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Bersan DuranKeçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun (Dk. 80 Madinda), Burak Aydın, Uğur Utlu, Cem Ekinci (Dk. 89 Mendy), Sertaç Çam, Kone (Dk.

Keçiörengücü ile Ümraniyespor yenişemedi, 1-1!, System.String[]

Stat: Aktepe


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Bersan Duran


Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun (Dk. 80 Madinda), Burak Aydın, Uğur Utlu, Cem Ekinci (Dk. 89 Mendy), Sertaç Çam, Kone (Dk. 58 Abdulkadir Kuzey)


Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Timur Temeltaş (Dk. 46 Serkan Göksu), Nouri, Bahadır Taşdelen (Dk. 90+1 Emre Kurt), Emircan Altıntaş (Dk. 69 Lazar), Gomis


Goller: Dk. 26 Kone (Keçiörengücü), Dk. 67 Gomis (Cesar Grup Ümraniyespor)


Kırmızı kart: Dk. 90 Gomis (Cesar Grup Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Dk. 1 Muhammed Gönülaçar, Dk. 62 Serkan Göksu, Dk. 82 Tarık Tekdal (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 36 Abdulkadir Korkut, Dk. 51 Burak Aydın, Dk. 78 Erdi Dikmen (Keçiörengücü)


Burak Aydın, Erdi Dikmen, Korkut, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:56 
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