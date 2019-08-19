Son Dakika Haberleri: Keçiörengücü ilk maçından 1 puanla ayrıldı
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Keçiörengücü ilk maçından 1 puanla ayrıldı

57 dakika önce

- Keçiörengücü ilk maçından 1 puanla ayrıldı Ligin yeni takımı 1 puan ile başladı Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz: "Talihsiz bir gol yedik ve bize 2 puana mal oldu" "Her iki yarıda da biz üstün oynadık"ESKİŞEHİR - TFF 1.

- Keçiörengücü ilk maçından 1 puanla ayrıldı
Ligin yeni takımı 1 puan ile başladı
Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz:
"Talihsiz bir gol yedik ve bize 2 puana mal oldu"
"Her iki yarıda da biz üstün oynadık"
ESKİŞEHİR - TFF 1. Lig'in yeni ekibi Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, berabere biten Eskişehirspor maçının ardından, "Çalışmalarımızın vermiş olduğu disiplinle iki yarıda da biz üstün oynadık. Talihsiz bir gol yedik ve bize 2 puana mal oldu" dedi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan lider olarak çıkarak TFF 1. Lig'e yükselen Keçiörengücü, ligin ilk maçında Eskişehispor ile 1-1 berabere kalarak evine 1 puan ile döndü. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Hamdi Yılmaz talihsiz bir gol yediklerini belirterek, "Bugün biz 1. Lige çıktığımız ve ilk resmi olarak oynadığımız ilk maç. Bu atmosferi daha önce de Sakarya ve Samsun maçında da yaşadık. Böyle bir seyirci topluluğunu. Çok da yadırgamadık ama hem seyirciye hem da sahaya çok çabuk adapte olduk. Biz istediğimiz oyunu oynamaya çalıştık daha üstüne de çıkabiliriz. Talihsiz bir gol yedik. Her iki yarıda da biz üstün oynadık. Çalışmaların vermiş olduğu disiplinle. Biraz da sert oldu bu maç. O talihsiz gol bize 2 puana mal oldu. Bundan sonra inşallah talihsiz goller yemeden lige alışır, daha iyi bir şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:12 Kaynak: İHA
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