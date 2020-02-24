Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 1. Lig'in 24. haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak olan Keçiörengücü maçın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.



Aktepe Stadı'nda, Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular ısınma hareketleri ile başladı. Yarım sahada çift kale maçla devam eden antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmanda futbolcuların hırsı dikkat çekerken, Başkent ekibinde sakatlığı olan futbolcu bulunmuyor. - ANKARA