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Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 24. haftasında Ankara'da karşılaşacağı İstanbulspor maçın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:59 Kaynak: İHA
Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 24. haftasında Ankara'da karşılaşacağı İstanbulspor maçın hazırlıklarını tamamladı.
Aktepe Stadı'nda Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalışan Keçiörengücü, taktik ağrılıklı yaptığı son antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı. Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Erdi Dikmen haricinde sakat veya cezalı bulunmuyor. - ANKARA
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