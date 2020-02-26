Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 24. haftasında Ankara'da karşılaşacağı İstanbulspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 24. haftasında Ankara'da karşılaşacağı İstanbulspor maçın hazırlıklarını tamamladı.


Aktepe Stadı'nda Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalışan Keçiörengücü, taktik ağrılıklı yaptığı son antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı. Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Erdi Dikmen haricinde sakat veya cezalı bulunmuyor. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:59 Kaynak: İHA
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