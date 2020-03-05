Keçiörengücü kaptanı süleyman olgun: kalan 9 haftada galip gelip play-off oynamak istiyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keçiörengücü kaptanı süleyman olgun: kalan 9 haftada galip gelip play-off oynamak istiyoruz - Son Dakika

Keçiörengücü kaptanı süleyman olgun: kalan 9 haftada galip gelip play-off oynamak istiyoruz

6 saat önce

Keçiörengücü Kaptanı Süleyman Olgun: Kalan 9 haftada galip gelip play-off oynamak istiyoruzNesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA, (DHA) - Keçiörengücü'nün kaptanı Süleyman Olgun, 'Ligin bitimine 9 hafta gibi bir kısa süreç kaldı.

Keçiörengücü Kaptanı Süleyman Olgun: Kalan 9 haftada galip gelip play-off oynamak istiyoruz

Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA, (DHA) - Keçiörengücü'nün kaptanı Süleyman Olgun, 'Ligin bitimine 9 hafta gibi bir kısa süreç kaldı. Buradan en iyi sonuçları alıp inşallah ilk 6'ya atarsak kendimizi ilk yılımız Süper Lig neden olmasın diyoruz' dedi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Keçiörengücü takım kaptanı Süleyman Olgun, İdlib'te şehit düşen askerlerimiz için, 'Ülke olarak zor bir durumdan geçiyoruz. Şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Gerçekten çok üzgünüz onların yanında olamadığımız için. Ama başkanımızın da belirttiği gibi buradan onlara dua ve maddi olarak ancak destek olabiliriz. Takım olarak bu hafta inşallah bütün gelirlerimizi, futbolcular olarak alacaklarımızdan feragat ederek onlara maddi destek vermek istiyoruz. Bundan sonra da inşallah böyle şeylerle karşılaşmayız. Şehitlerimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum' diye konuştu.

'İLK HEDEF BOLUSPOR MAÇI'

Takım olarak güzel bir gidişatları olduğunu belirten Olgun, 'Yeni çıktık bu lige, herkesin başka bir pencereden baktığı bir takımdık. Kimilerinin düşer dediği, kimilerinin düşmeye oynar dediği bir takımdık. Ama güzel yerlere geldiğimize inanıyorum takım olarak hem oyun anlamında hem mücadele olarak. Daha iyisi olabilir miydi' Bence olabilirdi. Elimize gelen fırsatlar da oldu açıkçası onları değerlendiremedik. Ama ligin bitimine 9 hafta gibi bir kısa süreç kaldı. Buradan en iyi sonuçları alıp inşallah ilk 6'ya atarsak kendimizi ilk yılımız Süper Lig neden olmasın diyoruz. Böyle bir topluluğa sahibiz açıkçası. İnşallah bunu başaracak güçteyiz. İlk hedefimiz bu hafta Boluspor maçı. O maçla birlikte başlayıp, kalan haftalarda galip gelip, takımı ilk 6'nın içine sokup play-off oynamak istiyoruz? ifadelerini kullandı.

Keçiörengücü kaptanı süleyman olgun: kalan 9 haftada galip gelip play-off oynamak istiyoruz

Süleyman Olgun, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:05 Kaynak: DHA
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