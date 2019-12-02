Son Dakika Haberleri: Keçiörengücü kupada galibiyet için Malatya'ya uçtu
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Keçiörengücü kupada galibiyet için Malatya'ya uçtu

6 saat önce

Sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası karayolu ile Ankara Esenboğa Havalimanı'na geçen mor menekşeler 16: 05 uçağı ile maçın oynanacağı Malatya'ya hareket etti.

Keçiörengücü kupada galibiyet için Malatya'ya uçtu, System.String[]

Sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası karayolu ile Ankara Esenboğa Havalimanı'na geçen mor menekşeler 16: 05 uçağı ile maçın oynanacağı Malatya'ya hareket etti. Yeni Malatya Stadında oynanacak mücadele yarın saat 14: 30'da başlayacak. Maçın hakemi Burak Şeker olurken, yardımcılığını Ömer Tevfik Özkoç ve Ali Can Alp yapacak.


BtcTurk Yeni Malatyaspor kupaya bu maç ile dahil olurken, Keçiörengücü 3. Turda dahil olduğu Türkiye Kupası'nda Somaspor ve Siirt İl Özel İdaresi Spor'u eledi.


Malatya, Ankara, Sabah, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:05 
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