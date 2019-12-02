Keçiörengücü kupada galibiyet için Malatya'ya uçtu

Sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası karayolu ile Ankara Esenboğa Havalimanı'na geçen mor menekşeler 16: 05 uçağı ile maçın oynanacağı Malatya'ya hareket etti. Yeni Malatya Stadında oynanacak mücadele yarın saat 14: 30'da başlayacak. Maçın hakemi Burak Şeker olurken, yardımcılığını Ömer Tevfik Özkoç ve Ali Can Alp yapacak.



BtcTurk Yeni Malatyaspor kupaya bu maç ile dahil olurken, Keçiörengücü 3. Turda dahil olduğu Türkiye Kupası'nda Somaspor ve Siirt İl Özel İdaresi Spor'u eledi.



