Keçiörengücü'nde, Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Keçiörengücü'nde, Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

Keçiörengücü'nde, Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

7 saat önce

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Keçiörengücü'nde, Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


TFF 1. Lig'in 20. haftasında cumartesi günü sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Keçiörengücü bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Mor-beyazlılar, antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Futbolcular saha içerisine kurulu istasyonlarda dönüşümlü olarak çeşitli pas organizasyonları ve şut çalışması yaparken, antrenman ofansif organizasyon çalışmalarıyla sona erdi.


Keçiörengücü'nün sezon başında Tuzlaspor'a kiraladığı oyuncusu Devrim Taşkaya ise tekrardan mor beyazlı takım ile çalışmalara başladı. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:32 Kaynak: İHA
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