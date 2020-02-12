Keçiörengücü'nde Altay maçının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Keçiörengücü'nde Altay maçının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

Keçiörengücü'nde Altay maçının hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Altay'la karşılaşacak olan Keçiörengücü yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını devam ettirdi.

Keçiörengücü'nde Altay maçının hazırlıkları sürüyor, System.String[]

TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Altay'la karşılaşacak olan Keçiörengücü yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını devam ettirdi.


Pazar günü Aktepe'de Altay'la karşılaşacak olan Başkent ekibi, bu maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanla sürdürdü. İdmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular daha sonra koordinasyon ve dar alanda gruplar halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarında bulunan mor-beyazlı ekip ofansif oyun ağırlıklı çalışmanın ardından oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Aktepe, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:42 Kaynak: İHA
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