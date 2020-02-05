Keçiörengücü'nde, BB Erzurumspor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Keçiörengücü'nde, BB Erzurumspor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

Keçiörengücü'nde, BB Erzurumspor hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 21. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Keçiörengücü'nde, BB Erzurumspor hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 21. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.


Başkent ekibi, TFF 1. Lig'in 21. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde, Aktepe Stadı'nda yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından teknik taktik çalışmalar gerçekleştirildi. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:00 Kaynak: İHA
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