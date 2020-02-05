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Keçiörengücü'nde, BB Erzurumspor hazırlıkları sürüyor
6 saat önce
Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 21. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:00 Kaynak: İHA
Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 21. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Başkent ekibi, TFF 1. Lig'in 21. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde, Aktepe Stadı'nda yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından teknik taktik çalışmalar gerçekleştirildi. - ANKARA
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