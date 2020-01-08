Keçiörengücü'nde durmak yok - Son Dakika
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Keçiörengücü'nde durmak yok

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nün yeni sezon hazırlıkları Antalya'da yaptığı çalışmalarla sürdürüyor.

Keçiörengücü'nde durmak yok, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nün yeni sezon hazırlıkları Antalya'da yaptığı çalışmalarla sürdürüyor.


Mor-Beyazlılar devre arası kamp çalışmalarını Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde Antalya'da devam ediyor. Başkent ekibi bu sabahki antrenmana ısınma hareketlerinin ardından yaptığı istasyon çalışması ile devam etti. 1.5 saat süren antrenman futbolcuların neşeli hareketleri ile sona erdi. - ANTALYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:50 Kaynak: İHA
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