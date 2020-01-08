Keçiörengücü'nde durmak yok
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nün yeni sezon hazırlıkları Antalya'da yaptığı çalışmalarla sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:50 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nün yeni sezon hazırlıkları Antalya'da yaptığı çalışmalarla sürdürüyor.
Mor-Beyazlılar devre arası kamp çalışmalarını Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde Antalya'da devam ediyor. Başkent ekibi bu sabahki antrenmana ısınma hareketlerinin ardından yaptığı istasyon çalışması ile devam etti. 1.5 saat süren antrenman futbolcuların neşeli hareketleri ile sona erdi. - ANTALYA
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