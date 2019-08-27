Keçiörengücü'nde transfer
2 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Gabonlu orta saha oyuncusu Levy Madinda'yı transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:34 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Gabonlu orta saha oyuncusu Levy Madinda'yı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesaplarından "Ümraniyespor'dan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Levy Madinda ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." paylaşımı yapıldı.
Ligin yeni ekiplerinden Keçiörengücü, geride kalan 2 haftada 4 puan topladı.
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