Keçiörengücü'nde unlu yumurtalı doğum günü sürprizi

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, sahasında karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, sahasında karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Mor-beyazlı takımda Levy Madinda ve Soner Gönül'e doğum günü sürprizi yapıldı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde iki grup olarak gerçekleşen antrenmanda taktik çalışması yapıldı. Aktepe Stadı'nda gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenman sonrası 28. yaşına giren Levy Madinda ile 23. yaşına giren Soner Gönül'e takım arkadaşları tarafından unlu yumurtalı sürpriz doğum günü şakası yapıldı.

Takım arkadaşlarının yumurtalı saldırısından kurtulmak isteyen Madinda ve Soner'in çabası yetmeyince beyaza bürünmekten kurtulamadılar. Antrenman sonrası yapılan sürpriz, eğlenceli anlar yaşanmasına neden oldu. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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