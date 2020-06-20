Keçiörengücü'nden Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Keçiörengücü Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Başkent temsilcisinin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, teknik ekip, futbolcular ile personellere ve Akhisarspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.