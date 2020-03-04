Keçiörengücü'nden TSK Güçlendirme Vakfı'na bağış - Son Dakika
Son Dakika Spor Keçiörengücü'nden TSK Güçlendirme Vakfı'na bağış - Son Dakika Spor

Keçiörengücü'nden TSK Güçlendirme Vakfı'na bağış

6 saat önce

Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, hafta sonu oynayacakları Boluspor maçının bilet gelirleri ile birlikte yönetim, futbolcu ve kulüp personelinden toplamda 400 bin Türk Lirası'nı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışlayacaklarını açıkladı.

Keçiörengücü'nden TSK Güçlendirme Vakfı'na bağış, System.String[]

Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, hafta sonu oynayacakları Boluspor maçının bilet gelirleri ile birlikte yönetim, futbolcu ve kulüp personelinden toplamda 400 bin Türk Lirası'nı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışlayacaklarını açıkladı.


Düzenlediği basın toplantısında medya mensupları ile bir araya gelen Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, "Basın davetini 15 gün önce geçtiğimiz günlerde yapmayı planlamıştık. Maalesef şehitlerimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Bugün de bir şehit vermişiz. Ülkece çok üzülüyoruz. Biz de bunun için Keçiörengücü Spor Kulübü olarak bir karar aldık. Teknik heyetimiz, futbolcularımız, yönetimimiz ile birlikte hafta sonu oynayacağımız Boluspor maçının bilet geliri ile birlikte toplayacağımız yaklaşık 400 bin TL'yi Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfın'a bağışlayacağız. Nacizhane yapabildiğimiz bunlar. Bundan sonrası içinde elimizden geldiğince bazı şeyler yapabiliriz. Keşke bu olaylar yaşanmasa. Keşke hiç şehit vermesek. Tekrardan Allah hepsine rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Boluspor, TSK, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rus kanalına konuşan Esed: Türkiye'ye düşmanca bir şey yapmadık
Sınıra obüs sevkiyatı TSK destekli SMO, stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili manipülasyon içerikli sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 20:58:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Keçiörengücü'nden TSK Güçlendirme Vakfı'na bağış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]