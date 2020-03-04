Keçiörengücü'nden TSK Güçlendirme Vakfı'na bağış - Son Dakika
Son Dakika Spor Keçiörengücü'nden TSK Güçlendirme Vakfı'na bağış - Son Dakika Spor

Keçiörengücü'nden TSK Güçlendirme Vakfı'na bağış

6 saat önce

Düzenlediği basın toplantısında medya mensupları ile bir araya gelen Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, "Basın davetini 15 gün önce geçtiğimiz günlerde yapmayı planlamıştık. Maalesef şehitlerimiz oldu.

Keçiörengücü'nden TSK Güçlendirme Vakfı'na bağış, System.String[]

Düzenlediği basın toplantısında medya mensupları ile bir araya gelen Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, "Basın davetini 15 gün önce geçtiğimiz günlerde yapmayı planlamıştık. Maalesef şehitlerimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Bugün de bir şehit vermişiz. Ülkece çok üzülüyoruz. Biz de bunun için Keçiörengücü Spor Kulübü olarak bir karar aldık. Teknik heyetimiz, futbolcularımız, yönetimimiz ile birlikte hafta sonu oynayacağımız Boluspor maçının bilet geliri ile birlikte toplayacağımız yaklaşık 400 bin TL'yi Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfın'a bağışlayacağız. Nacizhane yapabildiğimiz bunlar. Bundan sonrası içinde elimizden geldiğince bazı şeyler yapabiliriz. Keşke bu olaylar yaşanmasa. Keşke hiç şehit vermesek. Tekrardan Allah hepsine rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

TSK, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:23 
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