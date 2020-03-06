Keçiörengücü'nden Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keçiörengücü'nden Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağış - Son Dakika

Keçiörengücü'nden Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağış

6 saat önce

Keçiörengücü Spor Kulübü, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına (TSKGV) 400 bin liralık bağışta bulundu.

Keçiörengücü Spor Kulübü, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına (TSKGV) 400 bin liralık bağışta bulundu.

Keçiörengücü Spor Kulübü yöneticileri, TSKGV'yi ziyaret etti.

TSKGV Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, ziyarette yaptığı konuşmada, Keçiörengücü Spor Kulübünün vakfa bağış yapma kararı dolayısıyla teşekkür etti.

Vakfa maddi imkan sağlanırken diğer kulüplere de örnek olacak bu davranışı önemsediklerini vurgulayan Piyade, vakfın, yürüttüğü faaliyetlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünü artırmaya çalıştığını söyledi.

Bu amaçla milletin maddi ve manevi desteğini aldıklarını dile getiren Piyade, "Halkımızın teveccühü bizi son günlerde oldukça mutlu ediyor. "Bağış" yaz 1987'ye gönder şeklinde bir kampanya düzenledik. 1987 kuruluş tarihimiz. İnanılmaz bir teveccüh var. Bunun sonucunda maddi ve manevi olarak çok büyük destek gördük. Bu desteklerin en büyüklerinden birini Keçiörengücü Spor Kulübünden gördük. Şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Piyade, kulübün vakfa yaptığı bağış miktarının 400 bin lira olduğunu bildirdi.

Keçiörengücü Spor Kulübü Mali İşler Sorumlusu Sami Talay da "Keçiörengücü camiası olarak kahraman ordumuzun yanında olmak istedik ve bir organizasyon yaptık. Aracılık yapan ve bize güven veren vakfımıza da teşekkür ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Piyade, bunun üzerine "Silahlı kuvvetlerimiz ne kadar güçlü olursa şehit ve gazilerimiz de o kadar az olur. O nedenle yapılan bağış, silahlı kuvvetlerimizin güçlendirilmesi adına önemli bir katkı oldu." diye konuştu.

Sadık Piyade, bağış dolayısıyla kulüp yöneticilerine, altın madalya ve şilt takdim etti.

Piyade, vakıf iştiraki Türk savunma sanayisi şirketlerinin ürünlerine ilişkin bilgiler verdi.

Keçiörengücü'nden Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağış

Piyade, CEO, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:21 Kaynak: AA
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