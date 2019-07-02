Keçiörengücü, Serkan Özbalta ile devam edecek
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Keçiörengücü, teknik direktör Serkan Özbalta ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:58 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Keçiörengücü, teknik direktör Serkan
Özbalta ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta takımımızın başında şampiyonluk yaşayan teknik direktörümüz Serkan Özbalta ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de! Formayı giydi
Sky Sports duyurdu: Beşiktaş, Boateng ile görüşüyor
Çocuklarının velayetini kaybeden Yağmur Sarnıç sinir krizi geçirdi
Fenerbahçe, Datome'nin sözleşmesini uzattı