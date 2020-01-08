Keçiörengücü taktik çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Keçiörengücü taktik çalıştı - Son Dakika Spor

Keçiörengücü taktik çalıştı

6 saat önce

TFF 1. Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Keçiörengücü, akşam antrenmanında taktik çalıştı.

Keçiörengücü taktik çalıştı, System.String[]

TFF 1. Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Keçiörengücü, akşam antrenmanında taktik çalıştı.


Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Keçiörengücü günü çift idmanla geçirdi. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde akşam gerçekleşen antrenman 1.5 saat sürdü. İdman öncesinde Özbalta futbolcular ile kısa bir toplantı yaptı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 5-2 top kapma çalışması ile devam etti. Son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışan Başkent temsilcisinde Serkan Özbalta yer yer idmanı durdurarak oyuncuları ile tek tek ilgilendi.


Keçiörengücü, Antalya kapındaki ilk hazırlık maçında yarın saat 16.00'da MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. - ANTALYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı
Avokado fidanı için bir yıl önceden sıraya giriyorlar Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması! Beşiktaş, hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory'yi 2-0 yendi

Son Dakika Haberleri
02:11 Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette: "En iyi kulüpler arasında" - Son Dakika Spor
02:01 Crystal Palace, Cenk Tosun transferini bitiriyor - Son Dakika Spor
01:06 Ahmet Nur Çebi, Antalya'da takımla bir araya geldi - Son Dakika Spor
01:01 Monaco 73-85 Galatasaray Doğa Sigorta - Son Dakika Spor
00:56 Futbol camiasından şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika Spor
00:04 Real Madrid, Valencia'yı 3-1 yenerek Süper Kupa'da finale yükseldi - Son Dakika Spor
23:11 Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 04:23:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Keçiörengücü taktik çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]