Keçiörengücü taktik çalıştı - Son Dakika
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Keçiörengücü taktik çalıştı

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Keçiörengücü, taktik çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Keçiörengücü taktik çalıştı, System.String[]

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Keçiörengücü, taktik çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü.


Hafta sonu deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Keçiörengücü, bu maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde çift kalede taktik ağırlıklı maç yaparak devam etti. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:54 Kaynak: İHA
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