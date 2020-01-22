Keçiörengücü taktik çalıştı
6 saat önce
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Keçiörengücü, taktik çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:54 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Keçiörengücü, taktik çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü.
Hafta sonu deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Keçiörengücü, bu maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde çift kalede taktik ağırlıklı maç yaparak devam etti. - ANKARA
Son Dakika Yönetimden Abdullah Avcı'ya flaş talimat: Rebocho'yu oynatma Abdullah Avcı liderliğinde Beşiktaş, son 8 maçta 7 mağlubiyet aldı Abdullah Avcı, maç içinde söylediği "Ben böyle takım görmedim" sözlerine açıklık getirdi Erzurumsporlu Osman Çelik'ten maç sonu Abdullah Avcı'ya gönderme