Keçiörengücü tam saha maç yaptı

Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Keçiörengücü, tam sahada çift kale maç yaptı.

Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Keçiörengücü, tam sahada çift kale maç yaptı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, 20 Haziran'da Bursaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen günün tek antrenmanı 1,5 saat sürdü. İdmana ısınma koşusuyla başlayan mor-beyazlılar, kendi oyuncuları arasında kurduğu iki takımla tam sahada 35'er dakikalık iki devre halinde oynanan maçla antrenmanı sonlandırdı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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