Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta: "Bu takım play-off oynayacak" - Son Dakika
Son Dakika Spor Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta: 'Bu takım play-off oynayacak' - Son Dakika Spor

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta: "Bu takım play-off oynayacak"

6 saat önce

TFF 1. Lig takımlarından Keçiörengücü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta, ligi ilk 6'da bitirerek, play-off oynayacaklarına inandığını söyledi.

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta:

TFF 1. Lig takımlarından Keçiörengücü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta, ligi ilk 6'da bitirerek, play-off oynayacaklarına inandığını söyledi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen basınla buluşmada açıklamalarda bulunan Serkan Özbalta, İdlib şehitlerinden ötürü çok üzgün olduklarını dile getirerek "Başta İdlib olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Ülkenin bulunduğu bu konumda futbol konuşmak zor. Bazı durumlarda insanın boğazında kelimeler düğümleniyor. Bunu kalben söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Ligde ilk devreyi 28 puanla 3. sırada bitirdiklerini anımsatan Özbalta, ikinci yarıda da oyun anlamında çok geride kalmadıklarını, iyi şeyler yapmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz başından beri şuna inanıyorduk. Bu takım en azından play off'da bir final oynayacak. Deplasmanda veya içeride oynadığımız maçların bazı kısımları haricinde kimse bizi ezemedi. Burada Adana Demirspor, Hatayspor olsun; yine yukarıda yer alan Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor olsun hiç kimse o anlamda bileğimizi bükemedi. Tabii bazı talihsizlikler yaşıyorsunuz futbolun içinde. O topu o fileyle buluşturmak gerekiyor. Biz hep oyunu domine eden takım olmak istiyoruz. Ön tarafta daha çok zaman geçiren takım biziz. Verilere bakıldığı zaman ilk üçün içindeyiz bu konuda. 6. sıradaki takımla aramızda 4 puan fark var. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. 2 Mayıs'ta normal sezon bitiyor. Normal sezon bittiğinde bu takım play-off oynayacak. Ben buna inanıyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:48 Kaynak: AA
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