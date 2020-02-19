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Keçiörengücü, Ümraniyespor maçının hazırlıkları sürdürdü
7 saat önce
TFF. 1. Lig'in 23. haftasında cumartesi günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Keçiörengücü bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:40 Kaynak: İHA
TFF. 1. Lig'in 23. haftasında cumartesi günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Keçiörengücü bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Aktepe Stadı'nda Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmana, futbolcular ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra taktik ağırlıklı çalışma ile devam eden antrenman yapılan çift kale maç ile tamamlandı. - ANKARA
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