Keçiörengücü, Ümraniyespor maçının hazırlıkları sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Keçiörengücü, Ümraniyespor maçının hazırlıkları sürdürdü - Son Dakika Spor

Keçiörengücü, Ümraniyespor maçının hazırlıkları sürdürdü

7 saat önce

TFF. 1. Lig'in 23. haftasında cumartesi günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Keçiörengücü bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Keçiörengücü, Ümraniyespor maçının hazırlıkları sürdürdü, System.String[]

TFF. 1. Lig'in 23. haftasında cumartesi günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Keçiörengücü bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Aktepe Stadı'nda Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmana, futbolcular ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra taktik ağırlıklı çalışma ile devam eden antrenman yapılan çift kale maç ile tamamlandı. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:40 Kaynak: İHA
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