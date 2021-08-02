Keçiörenli minikler aqua parkta gönüllerince eğlendi - Son Dakika

Keçiören Aktepe ve Kalaba'da bulunan aqua parklar 7-15 yaş arası çocuklar için hizmet vermeye devam ediyor. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri kız çocukları, diğer günler ise erkek çocukları için hizmet veren aqua parklar 13.00-16.00 saatlerinde eğlencenin merkezi olurken, üyelik şartı da bulunmuyor.

Mahalle denetimleri sırasında sohbet ettiği çocuklara aqua park sözü veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Çiçek ve meleklerimize verdiğimiz sözü tuttuk. Yavrularımız sağlık ve temizlik denetimleri aksatılmadan yapılan yüzme havuzu ve aqua parklarımızda doyasıya eğlendiler. Tüm çocuklarımız gönül rahatlığıyla tesislerimizden faydalanabilirler" dedi.

"Bütün spor tesislerimiz vatandaşımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza aittir"

Başkan Altınok ilçede bulunan yüzme havuzlarından sadece çocukların değil vatandaşların da yararlandığını söyleyerek, "Abdürrahim Karakoç Kültür Spor ve Gençlik Merkezi, Mevlana Kültür ve Spor Merkezi, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu, Kalaba Spor Tesisleri ve Kalaba Aqua Park'ta bulunan yüzme havuzlarımız vatandaşımızın hizmetindedir. Belediyemizin birçok spor tesisi var. Bütün spor tesislerimiz vatandaşımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza aittir. Herkes bu tesislerimizden sonuna kadar istifade edebilir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA