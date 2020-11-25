Keçiören'de kapalı semt pazarlarına ısıtma ve soğutma sistemi kuruldu - Son Dakika

Keçiören Belediyesi tarafından kapalı semt pazarlarına kurulan klima sistemi; Keçiörenlilere yazın serin, kışın ise sıcak bir ortamda alışveriş yapma imkanı sunuyor.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiörenlilerin daha ferah, konforlu ve modern koşullarda alışveriş yapmaları için kapalı semt pazarlarına kurulan ısıtma ve soğutma sistemi, Türkiye'de de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilk göreve geldikleri 1994 yılından bugüne kadar ortaya koydukları en önemli belediyecilik hizmetlerinden birinin de semt pazarlarında hayata geçirdikleri huzur, güven ve düzen ortamı olduğunu belirterek, pazarların eski düzenine kavuştuğunu ve vatandaşın artık daha mutlu bir şekilde alışverişini yapabildiğini bildirdi.

Altınok, "İlçedeki semt pazarlarına kurulan ısıtma ve soğutma sistemiyle vatandaşlara yazın serin, kışın ise sıcak bir ortamda alışveriş yapma imkanı sunduk." ifadesini kullandı.

Keçiören'de ahlaklı, temiz ve dürüst ticareti teşvik etmek için semt pazarlarına büyük önem verildiğini ve buraların her gün denetlendiğini aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Şehrimizin hizmetkarı olarak bizim görevimiz, vatandaşımıza mutlu bir alışveriş ortamı sunmak ve vatandaşın hakkını ve hukukunu korumaktır. Peygamber Efendimiz, 'Aldatan bizden değildir' buyurmuştur. Ticaretimizi saygıyla, sevgiyle, insanca, kırmadan, gönüller alıp, gönüller yaparak ifa etmeliyiz. Hakkı, hukuku koruma işi lafta kalmamalı, gereği yapılmalı. Biz hakkı koruduk, pazarlar inşa ettik. Türkiye'de birçok belediye, pazarlarımızı örnek aldı. Güler yüz sadaka-i cariyedir. Pazarcılarımız, işlerini saygıyla ve güler yüzle yaparlarsa bedavadan sevap kazanırlar. Temiz mal satılırsa helal olsun denir, kötü mal satılırsa haram olsun. Haram olsun denirse de esnafımızın kazancından bereket kalkar."