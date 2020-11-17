Keçiörenliler Hoşgörü Günü'nde Mevlana Türbesini gezdiler - Son Dakika

Keçiörenliler Hoşgörü Günü'nde Mevlana Türbesini gezdiler

17.11.2020 12:23
Keçiörenliler Hoşgörü Günü'nde Mevlana Türbesini gezdiler, System.String[]

Keçiören Belediyesi 16 Kasım Dünya Hoşgörü Günü kapsamında Konya Mevlana Türbesi'ne ziyaret düzenledi.

Keçiören Belediyesi 16 Kasım Dünya Hoşgörü Günü kapsamında Konya Mevlana Türbesi'ne ziyaret düzenledi. Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Hoşgörü ve alçak gönüllülüğün temsilcisi olan Mevlana Celaleddin-i Rümi Türbesi'ne düzenlediğimiz geziyle vatandaşımıza manevi hazla dolu bir gün yaşattık. Dünya Hoşgörü Günü; ülkemizde ve dünyada sevginin, saygının ve alçak gönüllülüğün vesilesi olsun" dedi.

Keçiören Belediyesi, tüm dünyada hoşgörüye ilişkin farkındalık oluşturmak için kutlanan 16 Kasım Dünya Hoşgörü Günü kapsamında Konya Mevlana Türbesi'ne gezi düzenledi. Ücretsiz olarak düzenlenen geziye katılan vatandaşlar belediye tarafından görevlendirilen rehberler eşliğinde ayrıca Meram Bağları, Sille Köyü, Kelebekler Vadisi, Japon Kyoto Parkı başta olmak üzere Konya'ya ait birçok turistik mekanı da gezerek keyifli bir gün yaşadılar.

Başkan altınok: mevlana fitneyi değil sevgiyi öğütlüyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise 16 Kasım Dünya Hoşgörü Günü'nde Mevlana Celaleddin-i Rümi'nin dünyaya yaydığı hoşgörüyü işaret ederek şunları aktardı:

"Güzel, doğru ve iyi olanı söylediğiniz zaman bu değeri anlamayanlar olabilir. Mevlana hazretleri de önce anlaşılamamıştır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) 3 kişiye acırım diyor. Bunlardan biri de cahiller içerisindeki alimlerdir. Mevlana da bir alimdi. Bu topraklarda, Konya'da ışık saçmaya devam etti. Mevlana gibi nice alimlerimiz Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesine, ülkemizde ve bu topraklarda manevi birliğimizi sağlamamıza katkı sunan değerlerimizdirler. Bugün bu topraklar ayakta ise bu manevi değerler ve kaleler sayesinde ayaktadır. Mevlana'nın imanı çok güçlüdür. Öyle bir iman var ki, öyle bir ateş var ki, öyle bir zenginlik var ki ve öyle bir tevazu var ki; kırmayı, fitneyi, dedikoduyu değil; sevgiyi, güzelliği, birliği öğütlüyor. Yani dinimizin öğütlerini bizlere iletiyor." - ANKARA

Keçiörenliler Hoşgörü Günü'nde Mevlana Türbesini gezdiler
Keçiörenliler Hoşgörü Günü'nde Mevlana Türbesini gezdiler
Keçiörenliler Hoşgörü Günü'nde Mevlana Türbesini gezdiler

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Keçiörenliler Hoşgörü Günü'nde Mevlana Türbesini gezdiler - Son Dakika


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