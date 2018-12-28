Keçiörenliler Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü

Keçiören
Belediye Başkanı Mustafa Ak
, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve beraberindeki vatandaşlar, Sarıkamış
Şehitlerinin şehadetinin 104'üncü yılında anma yürüyüşü düzenledi.
Keçiören Belediye binasının bulunduğu Kalaba
Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Sarıkamış Şehitler Anıtı'nda sona erdi. Şehitler Yürüyüşü'ne katılan vatandaşlar, 90 bin askere askere itafen tekbirler getirerek meşalelerle yürüdü. Vatandaşlara, Türk bayrağı ve karanfiller dağıtıldı. Yürüyüş sonunda anıt önünde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. İstiklal Marşı okunarak sonlandırılan yürüyüşte, salep ve asker çorbası ikram edildi. Yürüyüşe; Keçiören Belediye Başkanı Ak
ve Keçiören Kaymakamı Bulut'un yanı sıra, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
, MHP
Keçiören İlçe Teşkilatı, Erzurum
Vakfı, Kars Ardahan Iğdır
Federasyonu, Ankara
Dernekler Federasyonu, Çankırı
Dernekler Federasyonu, Çorum
Dernekler Federasyonu, Konya
Eğitim ve Kültür Vakfı, Elezer Harput
Derneği, Erzincan
Dernekler Federasyonu, Kırıkkale
Dernekler Federasyonu, Bolu
Dernekler Federasyonu, Nevşehir
Dernekler Federasyonu, Karadenizliler Derneği, Yozgat
Dernekler Federasyonu, Samsun
Dernekler Federasyonu, Kırşehir
Dernekler Federasyonu, Mavi Derneği, TÜGVA, Keçiören Gençlik Derneği, AK Parti Keçiören Gençlik Kolları Başkanlığı, KEDEM ile KEÇMEK'ten üyeler katıldı.
Şehitlerimiz sayesinde hür bir şekilde yaşıyoruz
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak yürüyüş öncesinde yaptığı konuşmada, "Sarıkamış'ta şehit olan askerlerimiz anısına gerçekleştirdiğimiz yürüyüşümüzün amacı; o gün orada atalarımızın, dedelerimizin, yaşamış oldukları zorlukları ve canlarını feda edişlerini anlamak hem de aziz hatıralarını yaşatmaktır. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimiz sayesinde bugün bu vatanda hür bir şekilde yaşıyoruz" dedi. - ANKARA