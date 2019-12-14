Keçisi kayalıklarda mahsur kalan besicinin yardımına AFAD yetişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keçisi kayalıklarda mahsur kalan besicinin yardımına AFAD yetişti - Son Dakika

Keçisi kayalıklarda mahsur kalan besicinin yardımına AFAD yetişti

6 saat önce

Ağrı'nın Hamur ilçesinde iki gün boyunca kayalıklarda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Keçisi kayalıklarda mahsur kalan besicinin yardımına AFAD yetişti, System.String[]

Ağrı'nın Hamur ilçesinde iki gün boyunca kayalıklarda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Erdoğan köyünde küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan Mehmet Şerif Demir, eve döndüğünde bir keçinin kaybolduğunu fark etti.

Dağlık alanda iki günlük aramanın ardından keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığını gören Demir, kendi çabalarıyla hayvanı indiremeyince AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden ekipler, tırmanış ekipmanları yardımıyla kayalıklara çıkarak keçiyi kurtardı.

Besici Demir, keçisi için seferber olan AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Hamur, Ağrı, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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