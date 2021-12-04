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Keçisini kurtarmak isterken 350 metre uçuruma yuvarlandı - Son Dakika

Keçisini kurtarmak isterken 350 metre uçuruma yuvarlandı

04.12.2021 22:47

Manisa'nın Alaşehir İlçesinde uçuruma düşen çoban yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir İlçesinde uçuruma düşen çoban yaralandı.

Kavaklıdere Mahallesi Ormanlık alan olan Mahmut Bakkal mevkiinde uçuruma düşen keçisini kurtarmak isteyen Mahmut Alkan (41) dengesini kaybederek 350 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Babasının uçuruma düştüğünü gören 14 yaşındaki oğlu Bedirhan Alkan 112 acil hattından yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmalarının ardından vatandaşlarında yardımıyla Mahmut Alkan düştüğü yerden çıkartıldı.

Bölgenin çok dik ve sarp olması aynı zamanda da sağanak yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yaralıya ulaşmak için birçok yol deneyen ekipler iş makinesi ile dere yatağından açılan yol sayesinde yaklaşık 4 saat sonra yaralı çobana ulaştı.

Belinde ve bacaklarında kırıklar olan çoban sedyeyle metrelerce taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alkan Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mahmut Alkan'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Keçisini kurtarmak isterken 350 metre uçuruma yuvarlandı
Keçisini kurtarmak isterken 350 metre uçuruma yuvarlandı
Keçisini kurtarmak isterken 350 metre uçuruma yuvarlandı
Keçisini kurtarmak isterken 350 metre uçuruma yuvarlandı

112 Acil, Alaşehir, İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keçisini kurtarmak isterken 350 metre uçuruma yuvarlandı - Son Dakika


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