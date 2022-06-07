Keçiyi, aracının arkasına bağlayıp çekerek götüren sürücüye gözaltı - Son Dakika
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Keçiyi, aracının arkasına bağlayıp çekerek götüren sürücüye gözaltı

07.06.2022 11:43
Keçiyi, aracının arkasına bağlayıp çekerek götüren sürücüye gözaltı

BURSA'nın Gürsu ilçesinde keçiyi otomobilinin arkasına bağlayıp, çekerek götüren Y.Ö (34) gözaltına alındı.

BURSA'nın Gürsu ilçesinde keçiyi otomobilinin arkasına bağlayıp, çekerek götüren Y.Ö (34) gözaltına alındı. Y.Ö. hakkında 'Hayvana eziyet' suçundan işlem yapıldı.

Gürsu ilçesi Aşık Veysel Caddesi'nde Y.Ö.'nün, 16 ARV 978 plakalı otomobilinin arkasına iple bağladığı keçiyi çekerek götürdüğü, yavrusunun da peşinden geldiği görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Görüntüler üzerine polis, Y.Ö. isimli kadın sürücüyü gözaltına aldı. Y.Ö. ifadesinde, "Yolda başıboş bulduğum keçi ve yavrusunu eşimin iş yerine getirmek istedim. Keçileri burada bırakıp sahiplerine ulaşmak istiyordum" dedi. Hakkında, 'Hayvana eziyet' suçundan işlem yapılan Y.Ö. savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Keçiyi, aracının arkasına bağlayıp çekerek götüren sürücüye gözaltı
Keçiyi, aracının arkasına bağlayıp çekerek götüren sürücüye gözaltı
Keçiyi, aracının arkasına bağlayıp çekerek götüren sürücüye gözaltı
Keçiyi, aracının arkasına bağlayıp çekerek götüren sürücüye gözaltı
Keçiyi, aracının arkasına bağlayıp çekerek götüren sürücüye gözaltı
Keçiyi, aracının arkasına bağlayıp çekerek götüren sürücüye gözaltı
YORUMLAR
500
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiyi, aracının arkasına bağlayıp çekerek götüren sürücüye gözaltı - Son Dakika

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