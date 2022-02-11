Üye Girişi
KEÇMEK'te üreten kadınlar kazanıyor - Son Dakika

KEÇMEK'te üreten kadınlar kazanıyor

11.02.2022 09:50
KEÇMEK'te üreten kadınlar kazanıyor

Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları ve İŞKUR işbirliğinde sürdürülen meslek edindirme kurslarına Keçiörenli kadınlardan yoğun ilgi olduğunu söyledi.

"KEÇMEK 2 bin öğrenciyle eğitimlerini sürdürüyor. Burada İŞKUR işbirliğinde açtığımız kurslarımız da bulunuyor. Merkezlerimizde hem el sanatları hem de akademik eğitimler veriliyor. Üretilen ürünler ise Keçikoop'ta gelire dönüşüyor" dedi.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren KEÇMEK 11 kurs merkezi ve 1 atölyede 59 branşta sanat ve meslek edindirme eğitimleri veriyor. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla online olarak devam eden eğitimlerden ise 4 bin 800'den fazla vatandaş faydalandı. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte şuanda 2 bin kursiyer KEÇMEK'te eğitimlerine devam ediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok KEÇMEK öğrencilerinin ürettiği el emeği göz nuru ürünlerini belediyeye ait e-ticaret platformu Keçikoop'ta sattıklarını söyleyerek, "Burası aynı zamanda vatandaşımızın istihdamına katkı sunmak için hizmet veren önemli eğitim kurumlarımızdan biridir. Özellikle kadınlarımızın sosyalleşmesi ve meslek edinmesi açısından da kurs merkezlerimiz oldukça faydalı işler yapıyor. Kadınlarımız öğrendiklerini evlerinde uygulayarak el emeği göz nuru ürünler ortaya koyuyor ve biz de bu ürünlerin satışını yapıyoruz.Bir yandan ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar bir yandan da ilgi duydukları sanatları icra etme fırsatı buluyorlar." ifadelerini kullandı.?

YORUMLAR
500

Keçiören Belediyesi, Turgut Altınok, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel KEÇMEK'te üreten kadınlar kazanıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:55 Maske Kimsin Sen yarışmasının final fragmanı yayınlandı
09:42 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu dans ettiği videosunu paylaştı
09:36 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Adil, Cana ve Sedat'ın ilişkisini Nalan'a anlatacak mı?
09:23 Mahkum'da dün akşam neler oldu?
09:14 Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı kurye yaşamını yitirdi!
09:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam ne oldu? Çukurova'da aşk galip geliyor mu?
09:10 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler oldu? Yurtsuz kalan Oruç Reis ve ailesi şimdi ne yapacak?
09:04 Yavru köpeklere zehir verip ölüme terk ettiler! 8'i hayatını kaybetti
08:52 2 gün hava ısınacak! Meteoroloji'den il il buzlanma, don ve çığ uyarısı
08:42 İsrailli iş adamına İstanbul'da suikastı MİT önledi! İran'ın tuzağı böyle bozuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 09:59:47. #1.13#
SON DAKİKA: KEÇMEK'te üreten kadınlar kazanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement