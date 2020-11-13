KEDD Başkanı Prof. Dr. Araz'dan diyabet hastalarına uyarı Açıklaması - Son Dakika

KEDD Başkanı Prof. Dr. Araz'dan diyabet hastalarına uyarı Açıklaması

13.11.2020 12:37
KEDD Başkanı Prof. Dr. Araz'dan diyabet hastalarına uyarı Açıklaması, System.String[]

Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği (KEDD) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Araz, pandemi sürecinde kilo alımının, özellikle diyabet ve tansiyon hastalarında şeker ve tansiyonun yüksek gitmesine neden olabildiğini ve olası bir koronavirüs enfeksiyonunda hastalığın ağır geçirilme...

Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği (KEDD) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Araz, pandemi sürecinde kilo alımının, özellikle diyabet ve tansiyon hastalarında şeker ve tansiyonun yüksek gitmesine neden olabildiğini ve olası bir koronavirüs enfeksiyonunda hastalığın ağır geçirilme riskini artırabildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Araz, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kronik ve ilerleyici bir hastalık olan diyabetin dünyada ve Türkiye'de hızla arttığını vurguladı.

Uluslararası Diyabet Federasyonunun (IDF) 9'uncu Diyabet Atlası verilerini paylaşan Araz, buna göre, dünyada 20-79 yaş grubu arasındaki nüfusun 463 milyonluk kesiminin, yani her 11 kişiden birinin diyabetli olduğunu bildirdi.

Bu verilere bakıldığında, 2030'da, dünyada diyabet ile yaşayan kişi sayısının 580 milyona dayanmasının beklendiğini aktaran Araz, Türkiye'de her 100 kişiden 14'ünde diyabet görüldüğünü, toplamda yaklaşık 7,5 milyon diyabetli olduğunu, bu rakamın 2040'ta 12,5 milyona çıkacağının öngörüldüğünü kaydetti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) araştırmasına göre Amerika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin yaklaşık yüzde 40'ının diyabet hastası olduğunu aktaran Araz, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"65 yaşın altında hayatını kaybedenler arasında diyabet oranı yüzde 50'ye çıkıyor.

Pandemiyle birlikte kilo alımı arttı. Diyabetli hastalar dikkat etmeli. Kovid-19 sürecinde hastalığı ağır geçirmede ve ölüm riskinde en belirgin artış, yaşlı ve kronik hastalığı olan hastalarda olup kalp damar hastalığı, diyabet ve hipertansiyon öncelikli olan kronik hastalıklardır. Pandemi sürecinde kilo alımı özellikle diyabet ve tansiyon hastalarında şeker ve tansiyonun yüksek gitmesine neden olabilmekte ve olası bir koronavirüs enfeksiyonunda hastalığın ağır geçirilme riskini artırabilmektedir.

Kan şekeri veya tansiyon kontrolü kötü hastaların özellikle olası bir koronavirus enfeksiyonunu daha ağır geçirdiği bilinmektedir. Ayrıca yoğun bakımda yatan ağır Kovid-19 olgularının yüzde 80'ninin obez olduğu bildirilmiştir."

Şeker Hastalığı, Endokrinoloji, Türkiye, Kasım, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KEDD Başkanı Prof. Dr. Araz'dan diyabet hastalarına uyarı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sancak verme töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komandolara yaptığı konuşma tüyleri diken diken etti EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı İtalyan teknoloji milyoneri 18 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Otobüs ile otomobil çarpıştı, genç kadın kazadan saniyelerle böyle kurtuldu Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu 28 yıl sonra işgalden kurtarılan Şuşa'daki evine bulan Azerbaycan askeri: Bu evin sahibi geldi İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, tüm Marmara'yı etkileyecek Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü
Muazzez Ersoy, adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekana polis baskını düzenletti Muazzez Ersoy, adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekana polis baskını düzenletti         
12:19
Son Dakika! Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için sinyali verdi: Ara tatilden sonra okullarımıza dönme temennisindeyiz Son Dakika! Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için sinyali verdi: Ara tatilden sonra okullarımıza dönme temennisindeyiz         
11:57
Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'dan estetik itirafı: Sadece burnumu yaptırdım Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'dan estetik itirafı: Sadece burnumu yaptırdım         
11:21
Güne düşüşle başlayan dolar 7,66 lira seviyesinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 7,66 lira seviyesinde işlem görüyor         
11:17
Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor         
11:01
Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti         
10:47
Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor         
10:25
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Binlerce tarihi eser ve dinamitlerle yakalanan kaçakçı kayınpeder ve damat: Binlerce tarihi eser ve dinamitlerle yakalanan kaçakçı kayınpeder ve damat: "Dinamitleri balık tutmak için kullanıyoruz"         
09:51
Ermenistan'daki Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! Ülkede iç savaş an meselesi Ermenistan'daki Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! Ülkede iç savaş an meselesi         
09:46
Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı         
09:42
Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı         
09:40
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek         
23:49
Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı         
22:55
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti         
20:04
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 12:45:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KEDD Başkanı Prof. Dr. Araz'dan diyabet hastalarına uyarı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei