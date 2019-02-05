Son Dakika Haberleri: Kedi "Adalet" Adliyenin Maskotu Oldu

Kedi "Adalet" Adliyenin Maskotu Oldu

31 dakika önce

Soğuk kış günlerinde Amasya Adliyesine sığınan ve çalışanların "Adalet" adını vererek beslemeye başladıkları kedi, adliyenin maskotu haline geldi.

Kedi
Soğuk kış günlerinde Amasya Adliyesine sığınan ve çalışanların "Adalet" adını vererek beslemeye başladıkları kedi, adliyenin maskotu haline geldi.

Amasya'da soğuktan korunmak için yaklaşık 3 ay önce adliye binasına giren bir kedi, burada görev yapanlar tarafından beslenmeye başladı.

Zamanla binaya alışan ve çalışanlarca "Adalet" ismi verilen kedi, serbestçe koridorlarda geziyor, koltukların üzerinde uyuyor.

Binaya gelen vatandaşların da ilgi gösterdiği, adeta adliyenin maskotu haline gelen kedi, uysallığıyla dikkati çekiyor.

Amasya Barosu avukatlarından Erdem Celalettin Türem, gazetecilere, kedi Adalet'in binanın her yerinde kendi yuvasındaymış gibi gezdiğini anlattı.

Adliyede kimsenin Adalet'i rahatsız etmediğini vurgulayan Türem, "Savcılık katına çıkıyor. Denetimli serbestliğe giriyor. Baroya geliyor. Kimseden de bir kötülük görmedi. Yemeğini yiyor, uykusunu uyuyor. Bizim deri koltuklarda uyumayı çok seviyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:47 Kaynak: AA

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